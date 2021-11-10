Омского насильника-рецидивиста поймали по пути в Москву

Омича задержали в поезде по пути в столицу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омск вернули 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании и угрозах убийством. После совершения преступления он пытался сбежать из города, но его поймали и вернули назад.

По версии следственного комитета, 21 сентября омич попытался познакомиться с девушкой не остановке в Кировском округе. Девушка вечером возвращалась с работы и настроена на знакомство не была, поэтому настойчивому мужчине отказала. Тогда омич затащил девушку в кусты и изнасиловал, пригрозив убийством. Когда он закончил, прихватил деньги пострадавшей из сумочки и сбежал. Девушка тут же обратилась в полицию. Ей удалось запомнить насильника, поэтому в распоряжении полиции оказался портрет подозреваемого, а также образцы его ДНК. Оказалось, что он уже был судим ранее за аналогичные преступления. Он только полгода назад освободился из колонии условно-досрочно.

Следователям удалось установить, что подозреваемый купил билет в Москву и даже успел сесть на поезд. Его задержали на одной из станций и вернули в Омск. Сейчас расследование закончено, дело передали в суд для рассмотрения.