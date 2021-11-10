Бороться с гололедом омские дорожники начали еще до его образования

От снега чистят не только дороги, но и пешеходные дорожки. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Как и прогнозировали синоптики, в середине недели в Омск пришли осадки. С раннего утра сегодня 10 ноября в городе начался снегопад. Снег даже успел намести небольшие сугробы. Конечно, осадков не могли не заметить автомобилисты. На дорогах он уже растаял и превратился в лужи и снежную кашу. А это грозит гололедом.

От снега традиционно очищают скверы и парки. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Снегопад начался около шести часов утра, во время выпадения осадков дорожные службы приступили к обработке автомагистралей, мостов и путепроводов противогололедными материалами. В течение дня будем наблюдать за состоянием проезжей части и проводить необходимые мероприятия по содержанию дорожно-транспортной сети, ориентируясь по погодным условиям, - отметил заместитель главного инженера бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Тадин.

Вместе с этим дорожные службы убирают снег и наледь с пешеходных переходов и остановок, также чистят снег и на пешеходных дорожках, добавили в мэрии.