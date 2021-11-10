Отменить QR-коды в Омске могут в начале декабря

Отменить систему QR-кодов пообещали только после стабильного снижения заболеваемости коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Омске прошло заседание экономического оперштаба, на котором обсудили проблемы бизнеса в условиях ковидных ограничениях. Бизнесмены больше всего были недовольны резким падением выручки и потока покупателей из-за введения QR-кодов в торговых центрах и кафе. Прежде всего об их отмене пытались договориться с Роспотребнадзором.

Но, как рассказал вице-губернатор Дмитрий Ушаков, позиция ведомства не изменилась. Но возможность снять ограничения отрицать не стали. Это может произойти довольно скоро, но при определенных условиях.

- Можно говорить о снятии ограничений (QR и время для общепита) при отрицательной динамике заболевших. Речь может идти о 30 днях, - написал в своем инстаграме Ушаков после оперштаба.

Если заражаемость ковидом все же пойдет на спад, то снятия ограничений можно ожидать в начале декабря. Пока судить о снижении сложно, каждый день фиксируют около 580 случаев заражения ковидом в Омской области.