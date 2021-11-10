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Общество10 ноября 2021 5:37

Омские бизнесмены предлагают пускать в торговые центры и кафе по ПЦР

Такое предложение высказали на заседании экономического оперштаба
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Накануне в омском правительстве провели экономический опер штаб. На нем собрались представители власть, бизнеса и Роспотребнадзор. Как стало известно, смягчить позицию Роспотребнадзор не удалось. Система QR-кодов продолжит действовать в регионе. Но, как сообщает вице-губернатор Дмитрий Ушаков, удалось договориться об изменениях в системе контроля. Теперь проверять коды у омичей будут не на входе в ТЦ, а в каждом бутике отдельно. Это должно сократить очереди на входе.

Также бизнесмены предложили сделать возможным проход в торговые центры и кафе по результату ПЦР для тех, у кого нет QR-кода. Эту возможность пока не приняли, её рассмотрят на ближайшем заседании опер штаба по борьбе с коронавирусом.