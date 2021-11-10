Омичей предупреждают о карманниках, орудующих на остановке в центре города

Омичей просят внимательнее следить за своими вещами. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Очевидцы рассказали в соцсетях о ворах, которых заметили возле торгово-офисного центра «Миллениум», расположенного на улице Фрунзе.

– На остановке орудуют карманники, – пишет автор поста. – Их предположительно трое, цыганской внешности, молодой парень с девушкой и женщина в возрасте. В часы пик стоят за остановкой двое молодых, женщина в возрасте стоит в толпе ждущих транспорт. Как только подъезжает транспорт, они втроем создают очередь у транспорта, при этом один лезет в карманы.

Жителей Омска просят быть осторожнее и советуют внимательнее следить за своими вещами.