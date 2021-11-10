Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 5:12

Омичей предупреждают о карманниках, орудующих на остановке в центре города

Подозрительную троицу заметили возле «Миллениума»
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Омичей просят внимательнее следить за своими вещами.

Омичей просят внимательнее следить за своими вещами.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Очевидцы рассказали в соцсетях о ворах, которых заметили возле торгово-офисного центра «Миллениум», расположенного на улице Фрунзе.

– На остановке орудуют карманники, – пишет автор поста. – Их предположительно трое, цыганской внешности, молодой парень с девушкой и женщина в возрасте. В часы пик стоят за остановкой двое молодых, женщина в возрасте стоит в толпе ждущих транспорт. Как только подъезжает транспорт, они втроем создают очередь у транспорта, при этом один лезет в карманы.

Жителей Омска просят быть осторожнее и советуют внимательнее следить за своими вещами.