Мишустин назвал Омскую область в числе регионов, где самый высокий рост заражений ковидом

Цифры заболеваемости коронавирусом растут с начала октября. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Правительстве РФ прошло специальное совещание, на котором обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. Были названы регионы, в которых цифры заболеваемости коронавирусом тревожат Москву больше всего. Среди них была и наша Омская область.

- По итогам прошедшей недели в трех субъектах – Хабаровском крае, Самарской и Омской областях – рост заболеваемости превысил среднероссийские показатели и составил более 15 %, – подчеркнул на заседании Премьер-министр Михаил Мишустин.

Он рекомендовал губернаторам этих регионов более внимательно следить за цифрами. Добавим, что в Омской области ежесуточное количество заражений росло с 29 сентября. Максимальные цифры были зафиксированы 8 ноября - 584 новых случая. И только вчера медики выявили на один случай меньше.