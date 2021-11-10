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Общество10 ноября 2021 6:35

Мишустин назвал Омскую область в числе регионов, где самый высокий рост заражений ковидом

Премьер рекомендовал губернатору внимательно следить за цифрами.
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Цифры заболеваемости коронавирусом растут с начала октября.

Цифры заболеваемости коронавирусом растут с начала октября.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Правительстве РФ прошло специальное совещание, на котором обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. Были названы регионы, в которых цифры заболеваемости коронавирусом тревожат Москву больше всего. Среди них была и наша Омская область.

- По итогам прошедшей недели в трех субъектах – Хабаровском крае, Самарской и Омской областях – рост заболеваемости превысил среднероссийские показатели и составил более 15 %, – подчеркнул на заседании Премьер-министр Михаил Мишустин.

Он рекомендовал губернаторам этих регионов более внимательно следить за цифрами. Добавим, что в Омской области ежесуточное количество заражений росло с 29 сентября. Максимальные цифры были зафиксированы 8 ноября - 584 новых случая. И только вчера медики выявили на один случай меньше.