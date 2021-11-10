Митрополит призвал омичей не скрываться от переписчиков

Итоги переписи озвучат лишь в следующем году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области началась Всероссийская перепись населения. Однако не все сибиряки охотно принимают в ней участие. Не все открывают двери переписчикам. Дошло до того, что призвать поучаствовать в переписи пришлось даже омскому митрополиту Владимиру.

- Я считаю, что все должны пройти перепись – нужно честно дать сведения о себе. Если не давать о себе знать, мы как будто скрываемся от государства, это неправильно, – приводят слова Владыки в областном правительстве.

Добавим, что Всероссийская перепись продлится до 16 ноября. Первые ее итоги озвучат лишь весной следующего года.