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Общество10 ноября 2021 7:13

Митрополит призвал омичей не скрываться от переписчиков

Не все сибиряки охотно открывают двери
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Итоги переписи озвучат лишь в следующем году.

Итоги переписи озвучат лишь в следующем году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области началась Всероссийская перепись населения. Однако не все сибиряки охотно принимают в ней участие. Не все открывают двери переписчикам. Дошло до того, что призвать поучаствовать в переписи пришлось даже омскому митрополиту Владимиру.

- Я считаю, что все должны пройти перепись – нужно честно дать сведения о себе. Если не давать о себе знать, мы как будто скрываемся от государства, это неправильно, – приводят слова Владыки в областном правительстве.

Добавим, что Всероссийская перепись продлится до 16 ноября. Первые ее итоги озвучат лишь весной следующего года.