Омский губернатор во время рабочей поездки осмотрел ряд социальных объектов Октябрьского округа

Губернатор Александр Бурков совершил рабочую поездку по Октябрьскому округу. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков совершил рабочую поездку по Октябрьскому округу. Вместе с ним по его объектам отправились исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин и глава Октябрьского округа Владимир Куприянов.

Александр Бурков побывал в сквере "Рубиновая мечта", где в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнен первый этап благоустройства. Здесь привели в порядок дорожки, установили игровую площадку с резиновым покрытием, поставили урны и две качели "Гнездо". Появилиось в сквере и освещение, а также современные тренажеры.

В следующем году на объекте планируется обустроить новые тротуары с ограждением и еще одну игровую площадку.

- В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» мы благоустраиваем и центральные улицы, и отдаленные территории наших городских округов. Важно, что за «Рубиновую мечту», за благоустройство этого участка голосовали граждане, проживающие в этом микрорайоне. Они определяли, что там должно быть – это выбор самих жителей. И даже название этого мини-парка тоже они выбрали, – сказал губернатор.

Александр Бурков: Мы видим, что национальные проекты оказывают свое положительное влияние. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

После этого он отправился в колл-центр МЧС № 9, где оценил темпы вакцинации. В сутки здесь могут поставить прививки до 260 человек. В колл-центре поступающие заявки заносят сразу в электронную систему, благодаря чему врачи сразу их видят и могут оценить объем работы.

На примере улицы 5-я Кордная глава Александр Бурков оценил реализацию в Октябрьском округе нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На дороге протяженностью почти 3 километра заменили асфальтобетонное покрытие, бордюры, нанесли дорожную разметку. Кроме того, обустроено 11 остановок общественного транспорта, а также 238 знаков дорожного движения и 11 км тротуаров. Стоимость работ составила 102,9 млн рублей.

Осмотрел глава региона и еще один объект, который в 2019 году благоустроили в Октябрьском округе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На территории Восточной рощи два года назад установили опоры освещения, урны, вазоны и скамейки, уложили тротуарную плитку, поставили детский городок. На втором этапе благоустройства, в 2020 году, сделали велосипедную дорожку, тротуары, оборудовали сценическую площадку, велопарковки. Это место для отдыха омичей понравилось губернатору.

- Мы видим, что национальные проекты оказывают свое положительное влияние. Появляются зоны отдыха для людей, новые дороги, тротуары, переходы – то, чего мы ждали последние несколько лет. Важно, чтобы реализацию всех национальных проектов делали качественно и в срок. Сегодня городская администрация слышит мнение жителей. В следующем году мы будем в городе делать не только общественные, но и внутридворовые территории. Считаю, что нужно комплексно подходить к территориям, где располагаются многоквартирные дома. Есть микрорайоны, где уже десятилетиями не проводились ремонты, где разрушены тротуары и межквартальные дороги. Задача мною поставлена перед администрацией города – в следующем году обратить внимание на внутриквартальные и межквартальные дороги, на дворовые территории, - подытожил рабочий объезд по Октябрьскому округу губернатор Омской области Александр Бурков.