Губернатор побывал на стройплощадке будущего четырехзвездочного отеля

Сегодня губернатор осмотрел ход работ по возведению отеля Cosmos. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Александр Бурков побывал на площадке строящегося бизнес-отеля уровня "4 звезды". Гостиница Cosmos должна быть возведена осенью следующего года и примет участников и гостей молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Омске в конце 2022 года. Для этих же целей в городе возводится отель Hilton.

Сегодня губернатор осмотрел ход работ по возведению отеля Cosmos. Инвестором выступает Cosmos Hotel Group (АФК «Система»). Объем инвестиций оценивается в 976,1 млн рублей.

- Для нас важно, какого качества будет объект, в какие сроки он будет закончен, сможет ли он принять гостей нашего города в период проведения чемпионата мира. Строительство идет в рамках плана. С учётом удорожания стоимости строительных материалов инвесторы заменяют ряд зарубежных материалов на российские, которые ранее были предусмотрены в проекте. Это основная составляющая, сдерживающая строительство объекта, но надеюсь, что строители войдут в план-график выполнения работ, - сказал по итогам осмотра Александр Бурков.