Росавиация согласовала субсидированы авиарейсы из Омска на 2022 год

Летать по льготным тарифам омичи смогут в 18 городов России. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Для полетов из Омска Росавиация одобрила несколько льготных рейсов на 2022 год. Билеты на эти рейсы смогут по льготным ценам приобрести омичи моложе 23 лет, пенсионеры, инвалиды и члены многодетных семей.

Список городов, в которые летают льготные рейсы из Омска, обновляется каждый год. В 2022 году он будет выглядеть так: Екатеринбург, Иркутск, Казань – по три рейса в неделю, Минводы, Нижневартовск, Волгоград, Кемерово, Махачкала, Новый Уренгой, Сургут, Пермь, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Уфа, Ханты-Мансийск, Челябинск – по два рейса в неделю, и Новокузнецк – 1 рейс в неделю.

Выполнять перелеты по этим направлениям будут авиакомапании «Рэд Вингс», «Ютэйр», «Ямал».