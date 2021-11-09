В Омске для захоронения вновь откроют два муниципальных кладбища

Сейчас в Омске расположено 20 муниципальных погостов общей площадью в 405,8 га, но действует из них лишь 10. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В администрации города рассказали о том, что свою работу возобновят два ранее закрытых муниципальных омских кладбища. Речь идет о Ново-Кировском и Старо-Восточном погостах. Эти кладбища закрыли еще в 2003 году, так как свободных площадей для захоронений не было. Однако, в 2018 году к Ново-Кировскому кладбищу был присоединен дополнительный земельный участок, на котором возможно осуществить 1400 новых захоронений. На Старо-Восточном кладбище проведены планировка и благоустройство земельного участка, в результате освободилась территория для 500 захоронений.

Сейчас в Омске расположено 20 муниципальных погостов общей площадью в 405,8 га. Но действует из них лишь 10. Мест для захоронений становится все меньше. Власти заявляли об этой проблеме еще летом.

- С учетом текущей динамики захоронений земельный ресурс муниципальных кладбищ города постепенно сокращается. Чтобы не допустить его дефицита мы расширяем площади существующих кладбищ, также администрация города планирует строительство двух новых объектов, - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Омска Владимир Шнипко.

Тем не менее, недавно в мэрии сообщали, что в инвестиционной программе города Омска запланированы средства на проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство Западного кладбища». Срок реализации - до 20 декабря 2021 года. На создание Западного кладбища уже в следующем году заложено порядка 50 миллионов рублей.

- Кроме того администрация города Омска совместно с администрацией Омского муниципального района Омской области провели работу по передаче земельного участка площадью 10 га, расположенного на территории Омского муниципального района, вблизи Юго-Восточного кладбища города Омска, в постоянное (бессрочное) пользование бюджетному учреждению г. Омска «Комбинат специальных услуг», - говорится в официальном сообщении мэрии.