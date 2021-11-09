В Омске на двух закрытых кладбищах похоронят еще 1 900 человек

На омских кладбищах увеличат количества мест для захоронений. Фото: Андрей АБРАМОВ

О недостатке мест для захоронения на омских кладбищах активно заговорили минувшим летом. Тогда из-за пандемии число умерших увеличилось, а мест на кладбищах не прибавилось. На многих из них просто не осталось свободной земли. Вопрос ставал и о строительстве нового кладбища, которое запланировали на 2024 год, и о возведении крематория. Пока ничего из этого строить не начали.

Как рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства, на закрытых кладбищах Омска выделят места для захоронения еще 1900 человек. Это вряд ли кардинально решит проблему, но все же на некоторое время удовлетворит спрос.

1 400 мест появится на Ново-Кировском кладбище, и еще 500 могил смогут разместить на Старо-Восточном кладбище, уточняет НГС55. Захоранивать омичей на старых кладбищах начнут в декабре.