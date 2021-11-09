В московской квартире нашли тела юной омички и ее парня – аспиранта МГУ

В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшную находку сделали в квартире, расположенной в доме на улице Большой Академической в Москве. Полицейские пришли туда после обращения отца погибшего молодого человека. Мужчину испугало странное сообщение от сына, в котором он написал, что «решил больше не жить».

Зайдя внутрь, следователи увидели два тела – девушки и парня, лежавших на кровати. По предварительным данным, они самостоятельно ушли из жизни, признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако окончательную причину случившегося несчастья можно будет назвать только по результатам судмедэкспертизы и окончании проверки.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает, что погибшей девушкой оказалась 20-летняя жительница Омска. Второй умерший – ее 23-летний молодой человек, который учился в аспирантуре МГУ.