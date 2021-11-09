В Омской области заразились ковидом 583 человека

Ковидом заражаются почти 600 человек каждый день. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество новых заражений ковидом в Омской области подбирается к 600 случаям в сутки. Сегодня, по последним данным Роспотребнадзора, фиксировали 583 случая. Второй день заражаемость находится на одном уровне. Общее число заразившихся в регионе уже достигло 102 218.

Зато сегодня зафиксировали рекордное число выздоровевших за последнее время. За сутки медики выписали 457 пациентов. Общее число переболевших составило уже 79 187.

К сожалению, продолжают омичи умирать от ковида. В регионе за сутки скончались 12 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило 2 562 человека.