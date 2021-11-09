Начинается суд над наркоторговцами из Томска, задержанными в Омске

Задержанным супругам грозит до 20 лет колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 июня в Омске задержали супружескую пару из Томска, чтобы приобрести крупную партию наркотиков. Забрав закладку, где – как он думали – находилось 2 кг мефедрона, подельники отправились в гостиницу.

Только после того, как наркодельцов задержали сотрудники ФСБ, они узнали, купленный ими товар – муляж.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщают, что 32-летнюю и 33-летнего жителей Томска обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием Интернета группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Им грозит вплоть до 20 лет колонии каждому.