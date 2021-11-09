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Общество9 ноября 2021 12:48

Начинается суд над наркоторговцами из Томска, задержанными в Омске

Они приобрели оптом крупную партию наркотиков, но это оказался муляж от сотрудников ФСБ
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Задержанным супругам грозит до 20 лет колонии.

Задержанным супругам грозит до 20 лет колонии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 июня в Омске задержали супружескую пару из Томска, чтобы приобрести крупную партию наркотиков. Забрав закладку, где – как он думали – находилось 2 кг мефедрона, подельники отправились в гостиницу.

Только после того, как наркодельцов задержали сотрудники ФСБ, они узнали, купленный ими товар – муляж.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщают, что 32-летнюю и 33-летнего жителей Томска обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием Интернета группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Им грозит вплоть до 20 лет колонии каждому.