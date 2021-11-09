Актовый зал главного корпуса ОмГПУ откроет свои двери к новому году

«Обновленный актовый зал станет основной площадкой для общества «Знание» наряду с Мультимедийным парком «Россия – Моя история». Мы капитально обновляем все оборудование и в 2022 году планируем провести серию крупных мероприятий с привлечением федеральных экспертов. В стенах ОмГПУ пройдут лекции, просветительские мероприятия, встречи с экспертами и лидерами общественных мнений в рамках деятельности общества «Знание». Наш вуз активно принимает участие в мероприятиях, организованных партнерами, в том числе и в конкурсе «Лига лекторов»», – поделился ректор ОмГПУ Иван Иванович Кротт.

На данный момент в актовом зале подрядная организация произвела демонтаж декоративных панелей, инженерных коммуникаций, сцены. Сейчас рабочие закладывают оконные проемы, налаживают работу системы отопления и других инженерных коммуникаций.

«В актовом зале главного корпуса ведутся активные ремонтные работы. Теперь здесь будет более 400 посадочных мест и 3 места для инвалидов-колясочников. В 2022 году мы встретим наших студентов в обновленном зале и уже здесь будем проводить все важные мероприятия», – подчеркнул начальник управления внеучебной работы Владимир Владимирович Белоусов.

Отметим, что сейчас все крупные мероприятия вуза проводятся в актовом зале учебного корпуса на ул. Партизанской, 4а. К новому году планируется завершение ремонтных работ, которое будет означать возвращение студентов и преподавателей в стены главного корпуса.

Оборудование в обновленный зал закупается за счет средств, которые ОмГПУ получил в рамках реализации программы Министерства просвещения «Учитель будущего поколения России». В новый актовый зал уже закуплено световое оборудование на 2,2 млн рублей, проекционное оборудование на 2,6 млн рублей и новые кресла на 3,7 млн рублей. В ближайшее время будет куплено новое звуковое оборудование.

Напомним, что в ОмГПУ продолжается капитальный ремонт помещений для будущего Омского педагогического технопарка. В 2021 году ОмГПУ получил федеральную финансовую поддержку, которая предполагает модернизацию инфраструктуры педагогических вузов, усовершенствование научно-методической базы и программ подготовки, повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование педагогов.

Отдел информационной политики