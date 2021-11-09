На видео попало, как трое омичей украли камеру видеонаблюдения из лифта в многоэтажке

Трое омичей выкрутили камеру в лифте многоэтажки. Фото: скриншот с видео

Один из омичей поделился в соцсетях последней видеозаписью с камеры в лифте многоквартирного дома на улице Ватутина. В новой девятиэтажке на Левобережье камеры установили не только в подъездах, но и в лифте. Обычно делятся омичи записями с камер именно в подъездах и чаще всего под Новый год, когда гости решают унести с собой новогодние украшения. Но в этот раз все вышло немного иначе.

В лифт зашли три молодых человека. Они быстро обратили внимание на камеру, один из них постоянно смотрел в объектив. Во время поездки один из его приятелей сначала отвернул камеру в сторону стены, а потом и вовсе снял девайс с крепления. Его неизвестные унесли с собой, а жильцам дома оставили только крепление. В соцсетях комментаторы предположили, что молодые люди просто не поняли, что запись может вестись на сервер, а не на саму камеру, поэтому так бесстрашно унесли ее с собой.

- Эта интеллектуальная личность даже подумать не могла, что данные сохраняются на диске регистратора. Чувствовал себя героем, - написал один из комментаторов.