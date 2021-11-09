Омские гаишники помогли сопроводить в больницу маршрутку с пассажиром, который разбил глаз

Инспекторы сопроводили маршрутку до больницы. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

К омским инспекторам ДПС на улице Калинина обратился водитель маршрутки. Газель ехала из Черлака в Омск. В салоне машины находился 60-летний пассажир, который при падении ударился головой и разбил глаз. Состояние пенсионера стало резко ухудшаться, сын пострадавшего боялся, что они просто не успеют вовремя в офтальмологическую больницу. Поэтому водитель и мужчина попросили помощи у гаишников.

- Автоинспекторы незамедлительно приняли решение о сопровождении пострадавшего до медицинского учреждения, посадив его в патрульный автомобиль, - говорится в официальном пресс-релизе УМВД по Омской области. - Используя световые и звуковые специальные сигналы, им удалось беспрепятственно и быстро проследовать до больницы, где мужчине сделали операцию. В настоящее время пенсионер находится в стационаре под наблюдением врачей.