Омскстат предлагает работодателям провести перепись на рабочем месте

Переписчики обошли большую часть своих участков и опросили представителей наиболее доступных групп населения. Однако существует определённая категория трудящихся омичей, которых никак не удаётся застать дома. В связи с этим переписчик готов провести перепись сотрудников омских организаций удобным для них способом - на рабочем месте.

Такой возможностью воспользовались сотрудники нескольких торговых центров города Омска. Продавцы отмечают лёгкость и быстроту цифровой переписи, а переписчики – доброжелательность собеседников.