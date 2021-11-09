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Общество9 ноября 2021 9:53

Омскстат предлагает работодателям провести перепись на рабочем месте

Подать заявку можно до 13 ноября по телефону региональной горячей линии (3812) 23-87-11.
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Переписчики обошли большую часть своих участков и опросили представителей наиболее доступных групп населения. Однако существует определённая категория трудящихся омичей, которых никак не удаётся застать дома. В связи с этим переписчик готов провести перепись сотрудников омских организаций удобным для них способом - на рабочем месте.

Такой возможностью воспользовались сотрудники нескольких торговых центров города Омска. Продавцы отмечают лёгкость и быстроту цифровой переписи, а переписчики – доброжелательность собеседников.