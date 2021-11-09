Вакцину «Спутник Лайт» омичам будут ставить только для ревакцинации

Тем, кто еще не вакцинировался, придется ставить «Спутник-V». Фото: Олег ЗОЛОТО

Омичи начали активнее интересоваться прививками от ковида после введения QR-кодов. Чтобы быстрее получить код некоторые захотели привиться «Спутником Лайт». Это однокомпонентная вакцина. Но в омском минздраве предупредили о том, что ранее не вакцинировавшимся омичам придется выбирать другие вакцины.

«Спутник Лайт», как рассказали в ведомстве, будут ставить только для ревакцинации и тем, кто уже переболел коронавирусом. В обоих случаях должно пройти полгода с момента прививки или болезни.

- Сейчас в поликлиниках Омского региона имеется 26 253 дозы вакцины «Спутник Лайт». Они распределены в зависимости от количества прикрепленного населения, - отметили в минздраве.

Тем, кто вакцинируется впервые придется ставить «Спутник-V». Это двухфазная вакцина. После первого укола придется подождать 21 день для того, чтобы сделать второй.