Под Омском в аварии погиб 20-летний водитель

В аварии погиб молодой водитель и серьезно пострадала его пассажирка. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Серьезная авария произошла под Омском в Исилькульском районе поздним вечером. Сообщение в полицию поступило в 23:30 в Госавтоинспекцию.

На месте установили, что столкнулись два легковых автомобиля. За рулем ВАЗа находился 20-летний местный житель. Вместе с ним ехала 18-летняя девушка. На перекрестке они столкнулись с иномаркой «KIA RIO». Водитель отечественного автомобиля скончался на месте, его пассажирку доставили в больницу. Водитель иномарки серьезно не пострадал.

По факту аварии проходит проверка, во время которой установят все обстоятельства произошедшего.