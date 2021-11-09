В Центральном районе Омска будут продавать ели за 1500 рублей

В Омске определили места для продажи елей. Фото: Алина МАКЕЕВА

В Омске понемногу начинают готовиться к приближающемуся Новому году. Еще не появились праздничные украшения у торговых центров. Пока не поставили елку даже у Каскада, традиционно она появляется раньше остальных, но в этом году с ее установкой возникли трудности. Украшать улицы города также планируют в конце декабря.

В мэрии рассказали, что в Центральном районе Омска уже определили места для елочных базаров. В этом году купить новогоднее дерево омичи смогут по следующим адресам:

- ул. 10 лет Октября, 109;

- ул. 10 лет Октября, 175;

- ул. Декабристов, 155;

- ул. Красный Путь, 26А;

- ул. Маяковского, 50А;

- ул. 21-я Амурская, 21, корп.1 (только пиротехника).

Озвучили и стоимость на деревья. Самым дорогими будут елки, их можно купить за 1500 рублей, цена на пихты начнется от 700 рублей, на сосны от 400 рублей, а букет из веток можно будет купить от 100 рублей.