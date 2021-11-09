Сибиряк в США: омский силач Шивляков дебютирует на чемпионате мира в категории мастеров

Так, для выступления в дивизионе мастеров (ветеранов) организаторы пригласили 41-летнего богатыря из омской «СТБ-Охрана» Михаила Шивлякова.

В данной категории за титул Masters World’s Strongest Man сразятся 38 стронгменов, в числе которых четырехкратный чемпион мира Жидрунас Савицкас (Литва), действующий рекордсмен в различных упражнениях по силе хвата Марк Феликс (Англия), призеры международных турниров Джерри Притчетт (США) и Димитар Саватинов (Болгария).

М. Шивляков: «Дивизион мастеров предполагает участие атлетов 40+ лет. Пора мне уже дебютировать в категории ветеранов на турнирах, как ни крути. Приятно, что организаторы приглашают, ждут. Не вижу смысла упускать возможность участвовать в международных соревнованиях с легендами стронгмена. Пока зовут, буду с большим удовольствием приезжать пробовать свои силы. Если бороться, то до конца, ведь есть еще порох в пороховницах!».

Также в фестивале примет участие еще один российский атлет Владимир Старцев (г. Пермь), он выступит в категории до 90 кг.

Турнир продлится три дня. Первые два дня – отборочный этап, по результатам которого лишь десять богатырей, набравшие наибольшее количество баллов, попадут в финал.

В первый день отбора, 12 ноября, атлетам предстоит выполнить «Подъем Бревна» на максимальное количество раз и «Прогулку с автомобилем на плечах».

Второй день, 13 ноября, будет посвящен эстафетам: «Становая тяга на увеличение» – подъем пяти штанг с различным весом. «Эстафета с щитом и мешком» – богатыри должны будут перенести мешок с песком и тяжеловесный щит на расстояние 15 м, погрузить снаряды в специальные сани и протащить их обратно.

По итогам двух соревновательных дней выявят ТОП-10 стронгменов, которые выступят в финале турнира, 14 ноября. Для десятки лучших силачей организаторы подготовили «Перебрасывание шести мешков через планку» и «Подъем шести камней Атласа».

Отметим, что Strongman Games станет завершающим турниром по силовому экстриму для Шивлякова в 2021 году. Поддерживаем земляка и желаем ему достойного завершения соревновательного сезона!