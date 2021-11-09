В Омской области впервые осудили банду черных лесорубов

Омичи срубили больше 100 деревьев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До суда дошло дело четверых сельчан, решивших заработать на продаже незаконно срубленной древесины. Во время следствия установили, что в мае и июне 2020 года трое мужчин срубили и пустили на дрова 119 лиственных деревьев недалеко от деревни Таскатлы в Колосовском районе. Разрешение на это никто из них не получил. Дрова хранили на подворье жены одного из лесорубов. Она занималась бизнесом в области лесозаготовок. Через женщину эти дрова продали местным жителям.

Как уточнили в пресс-службе полиции, для Омской области это первый приговор по статье за незаконную рубку и сбыт древесины. Предпринимательнице суд назначил наказание в виде 1,6 лет лишения свободы условно. Одному из лесорубов дали 3 года лишения свободы условно, двум другим по 2 года условно. Технику, с помощью которой осуществлялась вырубка, конфисковали в пользу государства.