Родственников омского депутата, занимавшегося съемками интимных видео, будут судить за разбитую камеру журналистов

Журналист упал и разбил камеру, убегая от разъяренного сельчанина. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весной жителей села Покровка под Омском потрясла новость о том, что местный депутат и его молодая беременная жена снимали интимные видео с девочками-подростками. Супруги не только снимали видео, но и продавали их в интернете. История, естественно, вызвала интерес журналистов.

Больше остальных не повезло съемочной группе федерального канала. Когда они приехали к дому отца подозреваемой девушки, встретили там других родственников. Один из мужчин разозлился настолько, что бросился на оператора и попытался забрать камеру. Оператор надеялся сбежать, но дебошир догнал его и ударил в плечо. Мужчина упал и выронил камеру, повредив ее. После этого сельчанин схватил железный прут и стал угрожать расправой. Такую последовательность событий установили в ходе следствия.

Теперь дело дошло до суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Сельчанина обвиняют в воспрепятствовании деятельности журналистов. Вину в преступлении подозреваемый полностью признал. Дело будут рассматривать в Омском районном суде.