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Общество9 ноября 2021 5:38

Омичка предупредила о битых бутылках, спрятанных на пустыре для выгула собак

Женщина уверена: кто-то сделал это специально, чтобы животные поранились
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Инцидент произошел в Ленинском округе. Фото: «Голос Омска»

Инцидент произошел в Ленинском округе. Фото: «Голос Омска»

Неприятный инцидент произошел с жительницей Омска, гулявшей с собакой на пустыре в районе улицы Котельникова.

– Вечером я получила травму, упала, напоровшись на «розочку», гуляя в привычном для нас месте, – возмущается автор поста, размещенного в паблике «Голос Омска». – Моя собака, к счастью, не пострадала. Я собрала осколки от 5-6 битых бутылок, насчитала около 7-8 «розочек», расставленных, почти вкопанных в землю, где просто человек даже не пойдет. У меня порезаны перчатки полностью! Я знаю, кто это сделал, и буду действовать.