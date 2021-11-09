Мощный циклон принесет в Омск потепление и снег

Омичей ожидают осадки и кратковременное потепление. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока в Омске, в отличии от северных районов области, снег так и не лёг. Небольшой слой выпал в начале не рабочей недели, но он уже растаял. Сейчас на Омск, по данным синоптиков, надвигается мощный циклон. Он-то и принесёт новые осадки.

По прогнозам уже в среду, 10 ноября, в городе потеплеет до +6, пойдёт снег с дождём, а в четверг ожидают просто сильный снегопад. Правда, потепление продлится недолго. Уже в пятницу температура пойдёт на спад. Днем будет около - 2 градусов. Эта тенденция сохранится и на следующей неделе.