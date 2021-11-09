Омские рестораторы просят отменить QR-коды и разрешить работать по ночам

Сейчас рестораны работают до 23.00 и принимают посетителей лишь с QR-кодами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После ввода системы QR-кодов омские рестораторы ожидаемо потерпели огромные убытки. Число посетителей сильно снизилось, что отразилось на выручке. К тому же теперь заведениям общепита разрешено работать лишь до 23:00.

Добавило проблем и то, что многие сибиряки после ввода QR-кодов начали отменять планируемые в заведениях банкеты и дни рождения. На этом рестораторы заработать тоже не смогут. Сейчас многие предприниматели просят власти отменить систему QR-кодов. Некоторые заведения после ввода ограничительных мер потеряли до 70% выручки.

- Время работы сократили, qr-коды ввели. Спасибо, что не закрыли? С такими темпами и закрывать не придется, все само закроется, - в отчаянии написали владельцы омского семейного ресторана "Где же Кролик" у себя в официальной группе в соцсетях. - Уважаемый Александр Леонидович Бурков, просим Вас принять меры и ввести послабления в нашей сфере. Хотя бы дайте работать в ночное время, уж не до отмены кодов.

Сегодня в Омске состоится очередное заседание оперштаба. Предполагается, что на нем как раз и будут обсуждаться последствия введения QR-кодов для бизнеса.