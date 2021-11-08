Губернатор Александр Бурков: От переписи зависит, как будем планировать жить

Александр Бурков считает Всероссийскую перепись вопросом государственной важности. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

По всей стране в эти дни проходит Всероссийская перепись населения. Она завершится 14 ноября. Сегодня губернатор Александр Бурков провел совещание с руководителями муниципальных образований. Он обратил внимание на необходимость обеспечить качественный процесс переписи во всем регионе. Губернатор призвал всех активизироваться и работать совместно.

- Напоминаю, что перепись населения – вопрос государственной важности . От того, как пройдем перепись, будем планировать как жить. Какие социальные объекты возводить, где жилищное строительство необходимо, - подчеркнул глава региона.

Как сообщила руководитель Омскстата Елена Шорина, в регионе переписались порядка 1 млн. 350 тысяч человек. Это более 71% населения. Переписаться можно на портале государственных и муниципальных услуг, на дому, в помещениях стационарных участков. С 15 октября 2021 года опрос населения продолжается в 42-х офисах МФЦ Омской области.

Окончательные итоги переписи населения Росстат опубликует в декабре 2022 года.