После введения QR-кодов выручка омских бизнесменов упала в два раза

После введения QR-кодов в омских ТЦ стало гораздо меньше посетителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе в Омске начала действовать система QR-кодов для посещения торговых центров, кафе и ресторанов. Это стало проблемой не только для омичей, но и для предпринимателей, которые теперь вынуждены выделить сотрудников для контроля QR-кодов. Проблемы с организацией контроля есть у 67% предпринимателей, сообщил председатель регионального отделения бизнес-организации «Опора России» Александр Дерябин. Также по его данным большая часть предпринимателей отметила резкое снижение выручки.

- По результатам опроса 79% предпринимателей отметили снижение выручки после введения QR-кодов на 50% и более. Для подавляющего большинства малого бизнеса это является критическим уровнем, который может привести к закрытию предприятий, - отметил Дерябин.

На фоне этого уже завтра в Омске состоится оперштаб по вопросам экономики и рисков из-за коронавируса. Его возглавит вице-губернатор Дмитрий Ушаков. Скорее всего, на заседании обсудят целесообразность введения QR-кодов и меры поддержки для бизнеса.