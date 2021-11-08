Фермера наказали за неправильное применение пестицидов

В ходе внеплановой документарной проверки по поводу соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, которую проводили сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области в октябре, у ИП главы КФХ В.Н. Ёлкина в Одесском районе было установлено, что фермер проводил обработки пестицидом 1 класса опасности для пчел при скорости ветра более 1-2 м/с. Это является административным правонарушением, поскольку Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» обязывает применять пестициды так, чтобы исключить их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. В итоге предпринимателя привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 2 тысячи рублей. Кроме того, Управлением внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Фермеру выдано предписание об устранении выявленных нарушений и рекомендации по применению удобрений и препаратов.