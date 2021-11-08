Омский полицейский расследовал кражу, а предотвратил изнасилование

Полицейские случайно заметили в подъезде мужчину и девочку-подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дежурство для лейтенанта полиции отдела №4 проходило в обычном режиме. В полицию поступило заявление о краже из дома на улице 2-я Трамвайная. Следственно-оперативная группа выехала в квартиру, чтобы осмотреть место преступления. Но в подъезде дома оказались еще двое человек: школьница и подозрительный мужчина. Мужчина силой удерживал девочку и не давал уйти. Лейтенант задержал мужчину и доставил в отделение.

Предварительно удалось установить, что 42-летний мужчина обманом заманил 14-летнюю девочку в подъезд. К счастью, он не успел предпринять серьезных действий, но предполагают, что он собирался изнасиловать ребенка. Мужчину суд уже заключил под стражу. На него навели уголовное дело по статье «Изнасилование», добавили в пресс-службе следственного комитета.