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Происшествия8 ноября 2021 13:13

В Омск провозили стероиды по почте в холодильниках

Курьера задержали после получения очередной партии запрещенки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Запрещенные препараты приходили в Омск по почте под видом бытовой техники.

Запрещенные препараты приходили в Омск по почте под видом бытовой техники.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске поймали работника интернет-магазина по торговле запрещенными препаратами для ускоренного набора мышечной массы. Курьером на территории Омска был иностранный гражданин. Он на почте принимал посылки со стероидами под видом бытовой техники, а потом перенаправлял их потребителям.

- После получения очередной партии стероидов подозреваемый был задержан оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области при участии сотрудников Омской таможни. При осмотре арендованного автомобиля обнаружено более 10 килограммов различных препаратов, которые были спрятаны в холодильники. Аналогичное количество было изъято в почтовых отделениях перед отправкой, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время расследование завершено, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу