«Я пил с утра водичку»: Омич, выигравший с командой Natus Vincere кибертурнир с 1 миллионом долларов призовых, раскрыл секрет успеха

Омич и его товарищи по команде стал победителем в крупном турнире.

Накануне завершился турнир по игре в Counter-Strike: Global Offensive. За крупный денежный приз сражались 24 команды со всего мира и победителями стали ребята из команды NaVi. В их составе оказался и омич Илья Залуцкий. На пятерых парни забрали 1 миллион долларов. После победы в своем инстаграме Илья поблагодарил товарищей по команде.

Сразу после окончания турнира в интервью Илья признался, что был секрет успеха, который помог не проиграть ни одной встречи.

- Утром я пил водичку, и все было хорошо. Водичка самое важное, - иронично заметил игрок.