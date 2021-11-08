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Общество8 ноября 2021 12:14

В нерабочую неделю омские кафе работали по ночам и без QR-кодов

Некоторые из них выявили в ходе рейдов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омские кафе работали ночью, не обращая внимания на запреты.

Омские кафе работали ночью, не обращая внимания на запреты.

Фото: ВКонтакте

В Омске подвели итоги по соблюдению ограничительных мер во время нерабочей недели. С 30 октября по 8 ноября министерство региональной безопасности совместно с другими службами провели несколько рейдов, во время которых в торговых центрах выявили 208 безмасочников. Проверили и крупные торговые центры на соблюдение требований по проверке QR-кодов. Там нарушений не нашли.

Зато выявили нарушения на запрет работы кафе и ресторанов по ночам. За неделю выявили два заведения, которые нарушали этот запрет, к тому же принимали посетителей без QR-кодов. Их деятельность приостановлена.