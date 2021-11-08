В нерабочую неделю омские кафе работали по ночам и без QR-кодов

Омские кафе работали ночью, не обращая внимания на запреты. Фото: ВКонтакте

В Омске подвели итоги по соблюдению ограничительных мер во время нерабочей недели. С 30 октября по 8 ноября министерство региональной безопасности совместно с другими службами провели несколько рейдов, во время которых в торговых центрах выявили 208 безмасочников. Проверили и крупные торговые центры на соблюдение требований по проверке QR-кодов. Там нарушений не нашли.

Зато выявили нарушения на запрет работы кафе и ресторанов по ночам. За неделю выявили два заведения, которые нарушали этот запрет, к тому же принимали посетителей без QR-кодов. Их деятельность приостановлена.