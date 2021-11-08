Омский минздрав: Сроки действия QR-кодов сибиряков восстановлены

QR-коды некоторых омичей оказались недействительными раньше срока. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня появилось сообщение о том, что в России начинают действовать новые образцы QR-кодов о вакцинации от ковида. Раньше они действовали год, теперь только полгода. Сегодня утром некоторые омичи столкнулись с проблемой того, что их QR-код перестал быть действительным, а новый получить они еще не успели. Это быстро связали с новыми правилами действия сертификатов. Но оказалось, все не так.

В омском минздраве объяснили, что прекращение срока действия сертификатов не запланировано, а является программным сбоем.

- Сроки сертификатов восстановлены специалистами портала «Госуслуги», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Получать сертификаты нового образца начнут омичи, которые будут прививаться с сегодняшнего дня.