Стать мэром захотел 63-летний омич

В Омске продолжает пополняться список кандидатов в мэры. Фото: Алена СУХИНИНА

В Омске продолжает работу комиссия по выборам мэра города. В нерабочую неделю кандидаты также могли подать документы, но никто этим шансом не воспользовался. Зато сегодня, в рабочий день, комиссия зарегистрировала 15 кандидата в мэры. Им стал 64-летний Виктор Пятков, он уже пытался стать мэром в прошлые выборы, как и первый кандидат в мэры в этом году пенсионер Телепенко.

Планировалось, что имя нового мэра омичам назовут уже в ноябре, но сроки сдвинули на декабрь по просьбам кандидатов, которые собирают документы. Они жаловались, что не успевают собрать необходимые документы вовремя. Работу комиссии продлили до 6 декабря.