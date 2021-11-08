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Общество8 ноября 2021 10:19

Стать мэром захотел 63-летний омич

Он стал 15 кандидатом на пост главы города
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске продолжает пополняться список кандидатов в мэры. Фото: Алена СУХИНИНА

В Омске продолжает пополняться список кандидатов в мэры. Фото: Алена СУХИНИНА

В Омске продолжает работу комиссия по выборам мэра города. В нерабочую неделю кандидаты также могли подать документы, но никто этим шансом не воспользовался. Зато сегодня, в рабочий день, комиссия зарегистрировала 15 кандидата в мэры. Им стал 64-летний Виктор Пятков, он уже пытался стать мэром в прошлые выборы, как и первый кандидат в мэры в этом году пенсионер Телепенко.

Планировалось, что имя нового мэра омичам назовут уже в ноябре, но сроки сдвинули на декабрь по просьбам кандидатов, которые собирают документы. Они жаловались, что не успевают собрать необходимые документы вовремя. Работу комиссии продлили до 6 декабря.