Омич украл у инвесторов 12 миллионов и скрывался 10 лет

Омича поймали спустя 10 лет после совершения преступления. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Роковой стала встреча с омичом для двух предпринимателей из Омской области, которые решили вложиться в строительство торговых центров. Мужчина уверял, что на месте гаражных кооперативов и пустырей скоро начнется строительство, а документы находятся на согласовании. Предприниматели поверили мошеннику и инвестировали 10 миллионов рублей. Но строительство, предсказуемо не началось, а деньги омич бизнесменам не вернул. Примерно в тоже время предприимчивый омич заключил сделку по поставкам топлива двум омским предприятиям. За это он взял еще 2 миллиона, а после сбежал. Найти омича не могли с 2010 года. Почти 10 лет он успешно скрывался с 12 миллионами, но теперь его нашли.

В полиции рассказали, что в апреле мошенника посадили под домашний арест. Уголовное дело по обвинению в мошенничестве скоро передадут в суд.