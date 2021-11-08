«Росводоканал Омск»: кража крышек люков – уголовное преступление

В «Росводоканал Омск» обеспокоены резким ростом хищений крышек люков. За десять месяцев 2021 года злоумышленниками украдено 162 крышки канализационных и водопроводных колодцев, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего пропадают крышки в районе Телевизионного района и городке Нефтяников.

Открытый колодец – источник повышенной опасности для жителей города. «Росводоканал Омск» обращает внимание горожан на сложившуюся ситуацию и просит сообщать о любых открытых колодцах, независимо от принадлежности сетей.

«Мы просим омичей быть внимательными на улицах и дворах, сообщая в компанию об открытых колодцах или поврежденных люках. Открытый колодец может стать ловушкой, особенно в осеннее время года, когда тротуары покрыты опавшими листьями и первым снегом», - рассказывает директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

С момента поступления заявки об открытом колодце в диспетчерскую службу водоканала до прибытия бригады на место - проходит менее часа. Прежде всего, сотрудники предприятия ограждают открытый колодец. Если коммунальный объект эксплуатируется другой организацией, то информация незамедлительно передаётся в эту компании, или в единую городскую дежурную службу.

Если сдвинутая крышка люка находится на колодце или рядом с ним, специалисты её устанавливают за считанные минуты. Вместо же похищенной крышки приходится ставить новую, а зачастую и ремонтировать горловину колодца. В ходе плановых осмотров водопроводных и канализационных сетей в течение этого года сотрудниками предприятия заменено и установлено 583 крышки.

Обнаружив открытый колодец, не оставайтесь равнодушными - сообщите в диспетчерскую службу омского водоканала по телефонам 75-04-00, 75-16-00 (круглосуточно), или в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации города Омска по номеру 78-78-78.

Напомним, в настоящее время в эксплуатации «Росводоканал Омск» находится более 50 тысяч водопроводных и канализационных колодцев.