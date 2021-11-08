Омич угнал у таксиста арендованный автомобиль и сам сдался полиции

Омич угнал арендованный автомобиль товарища, чтобы покататься. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в полицию обратился 39-летний омич, который работает в такси. Он рассказал, что у него только что угнали автомобиль. Проблему усугубляло то, что его он взял в аренду для работы. В полиции сразу приступили к пискам. Скоро стало известно, что «Датсун» находится на улице 6-я Станционная.

Когда патрульные прибыли на место, оказалось, угонщик дожидался их рядом с машиной и даже сам звонил в полицию. Это он сделал того, как закончился бензин и позвонил таксист, чью машину он угнал. Выяснилось, что омичи были приятелями.

- В состоянии алкогольного опьянения сел за руль машины знакомого и поехал. Она заведенная на улице стояла, - рассказал на допросе угонщик. – Я на Московку поехал, но бензин закончился. Потом сам позвонил в полицию и сообщил об угоне. Детская шалость такая.

Теперь за шалость 25-летнему омичу придется ответить перед законом. На него завели уголовное дело за угон без цели хищения.