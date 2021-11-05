На государственной границе задержана партия мороженой сельди

Перевозчик, гражданин Республики Казахстан Сердюков А.В., следовавший по маршруту: г. Омск (Российская Федерация) – г. Щучинск (Республика Казахстан), - предоставил на продукцию только товарно-транспортные документы. Однако ветеринарный сопроводительный документ, необходимый для перемещения рыбы через границу, отсутствовал.

Специалистами Управления Россельхознадзора груз был задержан, принято решение о возврате животноводческой продукции по месту погрузки.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».