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Общество5 ноября 2021 7:56

На государственной границе задержана партия мороженой сельди

2 ноября 2021 года специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Одесский» задержан подконтрольный госветнадзору груз– рыба мороженая (сельдь) в количестве 44 кг.
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Перевозчик, гражданин Республики Казахстан Сердюков А.В., следовавший по маршруту: г. Омск (Российская Федерация) – г. Щучинск (Республика Казахстан), - предоставил на продукцию только товарно-транспортные документы. Однако ветеринарный сопроводительный документ, необходимый для перемещения рыбы через границу, отсутствовал.

Специалистами Управления Россельхознадзора груз был задержан, принято решение о возврате животноводческой продукции по месту погрузки.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».