Омичи возмутились укладкой асфальта на лед в районе Чкаловска

Омич предположил, что асфальт начнут класть прямо на лед, но ошибся. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях омичи возмутились укладкой асфальта в неподходящую погоду. Автор поста заметил, что рабочие в районе поселка Чкаловский начали ремонт дороги, но асфальт начали класть прямо на лед.

- Начинают укладывать асфальт на ледяную корку. Сами рабочие в шоке от происходящего. На вопрос, а почему месяц назад нельзя было сделать, они пожимают плечами, - написал наблюдательный омич в комментариях. Правда, на фото, которые приложил автор, работы еще не начались, просто видна спецтехника.

В мэрии объяснили, что технологии рабочие не нарушили, а пред проведением работ участок дороги подготовили, очистив от снега.

- Укладка асфальтобетонной смеси проводилась на асфальт, предварительно очищенный ото льда и талой воды. Также участок был обработан битумной эмульсией. Отметим, что в этот день в городе не было осадков, температура воздуха была положительной. Фото в социальных сетях сделано до начала проведения работ, когда технику только доставили на участок, - отметили в мэрии.