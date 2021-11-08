Директор Пушкинки рассказал, почему важно участвовать в переписи населения

Заместитель директора Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина, председатель Омского отделения Российского фонда культуры Алексей Сорокин принял участие во Всероссийской переписи населения и высказался о её значении.

- Я считаю проведение переписей населения России очень важным делом не только для принятия государственных решений, но и для осмысления истории региона, страны в целом. В следующем году исполняется 200 лет со времени образования первой Омской области, а также 125 лет первой всеобщей переписи населения Российской империи. Организованная статистиками под руководством П.П. Семёнова (Тянь-Шанского), она впервые в истории дала точную цифру населения России в целом, города Омска. Именно эти данные послужили отправной точкой для всех последующих советских и российских переписей (с 1926 по 2010 годы). Я, участвуя в них, как гражданин и как член общественного совета Омскстата, считаю важными не только результаты переписи, но и изучение истории их проведения. В этом году впервые поучаствовал в переписи не через переписчика, а самостоятельно – в электронном виде. Думаю, что эта форма приживётся и станет удобной для всех. Приглашаю омичей ею воспользоваться.

Напомним, что возможностью переписаться через Госуслуги у омичей есть теперь до 14 ноября.