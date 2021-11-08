Омич в составе команды Natus Vincere победил в крупнейшем чемпионате по игре в Counter-Strike с призовым фондом в 1 миллион долларов

Омич стал победителем в крупном кибертурнире. Фото: instagram.com/perfectocsgo/

Накануне, 7 ноября, в Стокгольме завершился турнир PGL Major Stockholm 2021. Команды киберспортсменов со всего мира соревновались в игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Главный приз завоевала смешанная команда из России и Украины «Natus Vincere». В ее составе оказался и омич Илья Залуцкий.

Команда не проиграла ни одной кадки, став лучшей среди 24 команд. В финале команда сошлась с «G2 Esports» из Франции. Счет составил 2:0 в пользу русско-украинской команды. На всех членов команды победители получили 1 миллион долларов, за второе место французы получили 300 тысяч долларов.

Турнир закончился 7 ноября. Фото: instagram.com/perfectocsgo/

- У меня нет слов. Просто люблю парней на этом фото, - выразил признательность товарищам по команде Илья в своем инстраграме после победы.