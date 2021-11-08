Население Омской области продолжает существенно сокращаться, в том числе – из-за высокой смертности

Кроме того, Омская область уже пять месяцев занимает первое место по числу уехавших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Численность населения Омской области продолжает сокращаться. Во многом этому способствует высокая смертность.

По данным Росстата, за 8 месяцев 2021 года скончалось 20 703 жителей региона. При этом родилось на 9 150 человек меньше, чем умерло. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность увеличилась в 1,5 раза. Свою лепту в эту печальную статистику внесла пандемия коронавируса.

Также население Омской области сокращается за счет миграционной убыли. С января по август из Омской области этот разрыв составил почти шесть тысяч человек: уехали 17 753, приехали 12 021 человек.

Наш регион пятый месяц подряд остается на первом месте по миграционной убыли населения. На втором месте – Саратовская область (-3581 человек), на третьем – Алтайский край (-2919 человек). В лидерах по числу приехавших предсказуемо Московская область (+65 501 человек), Краснодарский край (+31 437 человек) и Ленинградская область (+24 215 человек). Туда, а также в Тюменскую область чаще всего переезжают и омичи.