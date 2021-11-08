В Омске нашли водителя, сбившего пенсионера и бежавшего с места аварии

Сбежавшего водителя нашли на следующий день в Омске. Фото: Госавтоинспекции по Омской области

Накануне ДТП произошло в рай центре Тарского района Омской области городе Тара. Вечером 6 ноября там неизвестный на тракторе сбил пешехода. Пожилой мужчина обратился за помощью. Водитель с места аварии сбежал и помощи пострадавшему не оказал.

Его поисками занялась полиция. Уже на следующий день водителя задержали в Омске. Им оказался 28-летний тарчанин. Оказалось, что в У водителя нет прав, у него забрали документы за вождение в нетрезвом виде. Теперь сельчанин ждёт ответственность, на него составили три административных протокола, сообщают в Госавтоинспекции.