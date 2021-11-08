Синоптики в Омске обещают до минус 10 градусов

Но морозная погода продержится не так долго. Фото: ВКонтакте

Синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе. Приход зимы пока в нашем регионе откладывается. Плюсовая температура днем продержится до самого конца недели, будет где-то +1...+4. Заморозков при этом не прогнозируется. Ночами до 11 ноября температура лишь немного будет опускаться ниже нуля: -2...-4.

А вот 12 ноября в Омске ночью ударит морозец. Синоптики обещают до -10. При этом всю неделю будет сухо, лишь изредка пройдут непродолжительные осадки. Так что приход зимы в Омскую область ждать не приходится. Морозная погода установится в регионе лишь в начале следующей недели. Там прогнозируют холода до -15 ночью. А дальше температура будет лишь опускаться все ниже. С приходом морозца в Омске выпадет и долгожданный снег.