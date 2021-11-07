МЧС предупреждает омичей о неблагоприятной погоде

В Омской области ожидается сильный ветер и гололед. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый рабочий день после затянувшихся ноябрьских выходных встретит жителей Омской области ненастьем.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 8 ноября, местами ожидается ветер порывами 15-20 м/с, а также гололед.

– Возможно возникновение ЧС, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением линий связи и электропередач, нарушением транспортного движения, падением слабозакрепленных конструкций, обрушением кровель зданий, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ. Омичам следует соблюдать правила безопасного поведения, – предупреждают в пресс-службе областного ГУ МЧС.