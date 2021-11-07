В Омской области не будут продлевать нерабочие дни

Завтра – на работу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые жители Омской области получили возможность отдохнуть целую неделю из-за введенного в регионе режима нерабочих дней, на которую наложились и ноябрьские праздники.

Власти подчеркивали: это не выходные, а именно нерабочие дни. Их сделали для того, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса и разгрузить медиков. Местных жителей призывали по возможности оставаться дома и сократить до минимума количество контактов с посторонними людьми.

В воскресенье затяжные ковикулы заканчиваются. В понедельник, 8 ноября, всем придется выходить на работу.

Нерабочие дни продлевать не будут. Сегодня и завтра заседание оперштаба не планируется, губернатор не будет делать отдельных заявлений по поводу нерабочих дней, сообщает со ссылкой на ответ облправительства «Город55».