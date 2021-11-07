В Омской области пьяный водитель сбил двух детей и скрылся с места

Водителя уже задержали. Фото: УМВД России по Омской области

ДТП с участием детей случилось на улице Мира в Тюкалинске. 39-летний местный житель напился и поехал кататься на своей «шестерке». В какой-то момент он не справился с управлением и сбил двух 12-летних девочек.

Вместо того, чтобы оказать им помощь, лихач скрылся. Пострадавших детей увезли в больницу, водителя объявили в розыск.

Вскоре пьяного «героя» этой истории задержали. Выяснилось, что у него еще и нет водительских прав.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в отношении нарушителя составили сразу три административных протокола – за оставление места ДТП, за вождение без прав и за отказ от медосвидетельствования на алкоголь. После проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Омской области.